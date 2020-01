Serie D: l’Acr Messina ingaggia Pietro Arcidiacono

18 Gennaio 2020 14:58

L’Acr Messina è lieta di annunciare di aver definito il tesseramento del calciatore Pietro Arcidiacono

La società Acr Messina è lieta di annunciare di aver definito il tesseramento del calciatore Pietro Arcidiacono. Un ritorno per l’attaccante originario di Catania, nato il 21 maggio 1988, che ha firmato un contratto biennale con il club giallorosso fino a giugno 2021, dopo aver disputato la prima parte di stagione in Serie C con il Potenza. In carriera Arcidiacono ha esordito in serie B con l’Empoli nella stagione 2008/2009 e vanta numerose esperienze in Serie C con Monza, Sorrento, Andria, Martina Franca, Juve Stabia, Foggia, Arezzo, Sicula Leonzio e, in ultima, con la squadra lucana. In quarta serie, invece, ha indossato le maglie di Adrano, Cosenza, Vado e, nella scorsa stagione, proprio con l’Acr Messina, collezionando 29 presenze e 10 reti. Arcidiacono si è già allenato con il nuovo gruppo e sarà disposizione di mister Zeman per la gara interna di domani contro il San Tommaso.

