Acr Messina, nuovo arrivo in difesa: ingaggiato Puglisi dal Catania

11 Gennaio 2020 12:32

L’Acr Messina comunica di avere tesserato il calciatore Manuel Rosario Puglisi

Acr Messina comunica di avere tesserato il calciatore Manuel Rosario Puglisi. Nato il 5 novembre 2001 a Catania, Puglisi è un esterno difensivo e arriva in giallorosso proprio dalla società catanese. Sono state 11 le gare giocate nella prima metà di stagione con la maglia della Berretti, vestita anche nella passata annata in 26 occasioni, con una rete segnata. Il difensore è stato al Catania anche nel campionato 2017/2018 con gli Under 17: 23 le presenze. In precedenza, 20 gare giocate e un gol segnato con l’Under 16 del Trapani, dove è approdato dopo aver completato la trafila giovanile al Catania San Pio X. Manuel Puglisi si è allenato con il nuovo gruppo per tutta la settimana e sarà a disposizione del tecnico per la gara di domani contro l’Acireale.

Valuta questo articolo