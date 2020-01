Reggio Calabria: domenica senz’acqua in molte zone della città, monta la rabbia dei cittadini

12 Gennaio 2020 14:52

Reggio Calabria: molte zone della città senz’acqua da giorni e giorni, cittadini esasperati

La carenza idrica è un problema che affligge Reggio Calabria da diversi anni e i cittadini sono esasperati di non poter usufruire di un bene primario come l’acqua. Anche in questa domenica di metà gennaio (di solito la carenza si manifesta soprattutto in estate) i rubinetti sono a secco in molte zone della città, in barba agli annunci sulla Diga del Menta messa in funzione svariati mesi fa senza alcun reale effetto sui problemi dei disservizi idrici che si ripresentano puntualmente. Nella zona Sud della città, numerosi residenti di Croce Valanidi denunciano la mancanza di acqua da giorni, mentre a Saracinello, San Gregorio e Ravagnese (zona Aeroporto), il flusso è minimo.

