11 Gennaio 2020 13:36

Reggio Calabria, lo sfogo di una cittadina: “situazione di degrado ed incuria in via Abate S.Elia di Ravagnese tra spazzatura, crateri e perdita di acqua”

E’ duro lo sfogo di una cittadino di Reggio Calabria che segnala vari disservizi riscontrabili in via Abate S.Elia di Ravagnese. La lettrice scrive: “dalle foto si può notare la situazione nella via tra spazzatura, crateri e perdita di acqua. La rottura del tubo è avvenuta ad agosto e nonostante i reclami nessuno è intervenuto. Forse si aspetta un incidente mortale? Grazie Sindaco per la svolta”, conclude.

Lettera firmata

Valuta questo articolo