A Reggio Calabria la X edizione del Premio Internazionale di Poesia “Francesco Chirico”: intervista al figlio Natino [VIDEO & GALLERY]

17 Gennaio 2020 16:18

All’evento, organizzato dall’associazione Incontriamoci Sempre, prenderà parte anche Natino, che questa mattina abbiamo incontrato per parlare del padre Francesco

Natino Chirico, artista reggino che risiede a Roma ormai da anni, è figlio d’arte. Il padre Francesco è stato un poeta di fama internazionale e ormai da dieci anni proprio a lui è dedicato un premio di poesia. L’evento con relativa premiazione si svolgerà domani, sabato 18 gennaio 2020 alle 18:00, a palazzo Corrado Alvaro in Piazza Italia a Reggio Calabria. All’evento, organizzato dall’associazione Incontriamoci Sempre, prenderà parte anche Natino, che questa mattina abbiamo incontrato per un’intervista e per parlare del papà, Francesco, con un ricordo vivo e commovente. Guarda il video con l’intervista:

Premio Nazionale di Poesia Francesco Chirico: intervista a Natino Chirico [VIDEO]

Valuta questo articolo