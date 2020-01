22 Gennaio 2020 09:06

A Reggio Calabria la conferenza sul tema “Dalla Torre di Babele al parlamento europeo/L’importanza della costruzione europea”. A introdurre l’incontro sarà la Dott.ssa Daniela Scuncia del Comitato Premio Anassilaos

Promossa congiuntamente dall’Associazione Culturale Anassilaos e dalla Biblioteca Comunale Pietro De Nava, con il Patrocinio del Comune di Reggio Calabria si terrà giovedì 23 gennaio alle ore 16,45 presso la sala Giuffrè della stessa Biblioteca la conferenza sul tema “Dalla Torre di Babele al parlamento europeo/L’importanza della costruzione europea” che sarà tenuta dalla Prof. Donatella M. Viola. A introdurre l’incontro sarà la Dott.ssa Daniela Scuncia del Comitato Premio Anassilaos. PhD in Relazioni internazionali presso la London School of Economics (LSE), Università di Londra, Donatella M. Viola, è Docente di Politica internazionale e Unione europea presso l’Università della Calabria, Docente di Diritto dell’Unione europea presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università ‘Mediterranea’ di Reggio Calabria e Associate Fellow presso l’University College London (UCL), Università di Londra, Gran Bretagna. Ha svolto attività di ricerca come ‘Robert Schuman’ Scholar presso la Direzione Generale del Segretariato del Parlamento europeo a Lussemburgo e come ‘Marie Curie’ Fellow presso la LSE. Per oltre un decennio ha lavorato in varie istituzioni accademiche britanniche e americane nel Regno Unito: Università di Bristol, Cardiff, Leeds, Londra, Plymouth, Regent’s College e Richmond American International University di Londra. È stata invitata a tenere conferenze al Parlamento europeo a Bruxelles e all’Ufficio di rappresentanza del Parlamento europeo a Parigi. Ha tenuto seminari in Italia presso l’Istituto universitario europeo di Firenze, la ‘Bocconi, la LUISS, la ‘Mediterranea’, la LUMSA di Roma e di Palermo, la ‘John Cabot’ di Roma nonché le Università di Firenze, Milano, Messina e Torino. Ha impartito altresì lezioni presso l’Università di Parigi-Est Créteil (UPEC) in Francia, l’Università ‘Aristotele’ di Salonicco in Grecia, l’Università di Hagen in Germania, le Università di Cambridge, del Kent, King’s College di Londra e LSE in Gran Bretagna. Ha partecipato, infine, a congressi internazionali in Italia, Belgio, Lussemburgo, Danimarca, Norvegia, Germania, Grecia, Portogallo, Spagna, Repubblica Ceca, Regno Unito e Stati Uniti. Curatrice del Routledge Handbook of European Elections, Routledge e autrice della monografia European Foreign Policy and the European Parliament in the 1990s, An Investigation into the Role and Voting Behaviour of the European Parliament’s Political Group. Le sue principali pubblicazioni vertono su argomenti relativi alla politica, alle politiche e alle istituzioni dell’Unione europea, in particolare al Parlamento europeo. Un’ occasione questa offerta dalla giovane studiosa – scrive una nota di Anassilaos – di confrontarsi con un tema, quello dell’Europa, che negli ultimi anni ha registrato anche nel nostro Paese, posizioni divergenti sul piano politico che poi traducono una certa disaffezione verso gli ideali europei da parte dell’opinione pubblica italiana che, anche a causa di taluni errori passati da parte di Bruxelles, peraltro riconosciuti dalla stessa Commissione.

