Batteristi di tutt’Italia a Messina: arriva la Winter Drum Competition

10 Dicembre 2019 14:43

Per la prima volta a Messina un concorso nazionale di batteria

Una vibrante festa di suoni porterà il ritmo a Messina. In città arriva la Winter Drum Competition.

Il progetto – ideato dall’Associazione Musicale Ritmo Live in collaborazione con I. C. “Cannizzaro Galatti” – ha l’intento di riunire i batteristi di tutt’Italia in tre giorni di confronto e condivisione, assumendosi il ruolo di esclusiva nel campo.

Un evento unico nel suo genere: è la prima volta che viene organizzato un concorso di batteria a Messina. Sarà presente un Giuria d’eccezione, composta da 5 commissari e presieduta da Enzo Di Vita, straordinario didatta che vanta collaborazioni artistiche con musicisti del calibro di Carmen Consoli, Ron, Mario Venuti, Michele Zarillo, Samuele Bersani, Mariella Nava e molti altri.

Tre giorni di ritmo, tre giorni di divertimento

La manifestazione si svolgerà nei locali della Ritmo Live School di Messina, Via Mario Giurba, il 13, 14 e 15 dicembre. Oltre 40 i partecipanti provenienti da tutta l’Italia. Domenica 15 dicembre è prevista una giornata ricca di eventi: alle 16.00 il master di Enzo Di Vita seguita dal breve concerto offerto dagli studenti del corso di Musica d’Insieme della Ritmo Live School, premiazione e concerto dei vincitori.

Ospiti d’eccezione consegneranno i premi ai primi classificati. Saranno presenti fra i tanti nomi, il Dirigente scolastico Dott. ssa Egle Cacciola, che ha collaborato alla buona riuscita dell’evento, il Presidente provinciale dell’Aido, Dott. Agostino Mallamace, che senza alcun indugio ha offerto il suo supporto insieme alla Dott.ssa Olivia Penna, il direttore Dott. Josè Villari, musicisti e insigni rappresentanti del mondo musicale e imprenditoriale italiano e straniero.

