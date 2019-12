L’ex Walter Novellino avvisa la Reggina: “il distacco è colmabile…”

22 Dicembre 2019 18:09

L’ex allenatore della Reggina Walter Novellino parla della corsa promozione in Serie C ed avvisa gli amaranto

La Reggina non è scesa in campo nella partita di campionato contro il Francavilla, la Serie C ha deciso di non scendere in campo a causa di uno sciopero per la defiscalizzazione. Grande delusione per tutti i tifosi, anche per quelli della Reggina che però hanno ammirato la squadra al Granillo, prima una partitella poi gli auguri del presidente Gallo e di Toscano con la conferenza finale dell’allenatore. Nel frattempo l’ex allenatore amaranto Walter Novellino ha parlato della corsa promozione ai microfoni di TuttoBari: “La Reggina in panchina ha Toscano che conosce alla perfezione la categoria. Dieci punti si possono recuperare anche se l’attuale capolista è stata costruita con uomini d’esperienza. Il campionato è lungo e la struttura del Bari deve spingere i biancorossi a provarci sino alla fine”.

Valuta questo articolo