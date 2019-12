Vite spezzate sull’asfalto: Messina ricorda le vittime della strada con una stele commemorativa

13 Dicembre 2019 15:59

Martedì a Messina verrà collocata una stele commemorativa, che rappresenta simbolicamente tutte le vittime della strada e per onorare la memoria di Valeria Mastrojeni

Martedì 17, alle ore 15.45, alla presenza del Sindaco di Messina Cateno De Luca e dell’Assessore Carlotta Previti si svolgerà in via San Filippo Bianchi, angolo via Università, la cerimonia di collocazione di una stele commemorativa che rappresenta simbolicamente tutte le vittime della strada e per onorare la memoria di Valeria Mastrojeni, rimasta vittima a soli 17 anni di un incidente stradale il 20 giugno 1997. All’evento prenderanno parte la presidente dell’Associazione nazionale Familiari e Vittime della Strada Pina Cassaniti Mastrojeni, e rappresentanti delle autorità civili, militari e religiose.

