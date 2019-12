13 Dicembre 2019 11:14

Vercelli: ai cinque educatori è stato disposto il divieto di esercitare qualunque attività professionale a contatto con minori

Sequestrata una casa famiglia in provincia di Vercelli dove la Polizia ha scoperto violenze sessuali di gruppo. Ai cinque educatori è stato disposto il divieto di esercitare qualunque attività professionale a contatto con minori per le condotte omissive in relazione alle presunte violenze.

