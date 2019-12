Vincenzo Nibali cittadino onorario di Solarino: lì dove vinse per la prima volta da esordiente [FOTO]

17 Dicembre 2019 21:26

Vincenzo Nibali cittadino onorario di Solarino: lì dove vinse per la prima volta da esordiente. Il ciclista messinese: “quello fu un giorno speciale per me”

Vincenzo Nibali, il campione di ciclismo di Messina, si trova nella “sua” Sicilia in ritiro con la sua Trek Segrafredo. Questa sera la città di Solarino, in provincia di Siracusa, ha attribuito al campione della città dello Stretto, la cittadinanza onoraria. Proprio a Solarino, infatti, nella primavera del 1998, Nibali vinse la sua prima gara da esordiente, la Coppa San Paolo Apostolo. Lo stesso Nibali sui social ricorda la vittoria: “avevo 14 anni e fu un giorno speciale per me. Voglio ringraziare il consiglio comunale di Solarino, guidato dal sindaco Sebastiano Scorpo”.

Valuta questo articolo