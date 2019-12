Villa San Giovanni, il Sindaco Siclari è stato arrestato nel palazzo comunale

18 Dicembre 2019 09:47

Il sindaco di Villa San Giovanni, è stato arrestato mentre si trovava all’interno del Municipio

Il sindaco di Villa San Giovanni, Giovanni Siclari, è stato fermato ieri sera dai Carabinieri mentre si trovava in Comune per partecipare ad alcune riunioni. I militari si sono presentati in Municipio e, con una scusa, lo hanno invitato a seguirlo, notificandogli poi l’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per corruzione. Siclari, eletto con una lista civica e passato in Forza Italia nell’ottobre dello scorso anno, e’ stato protagonista di una vicenda particolare subito dopo la sua elezione, avvenuta dopo il turno elettorale dell’11 giugno 2017. Dopo appena tre giorni dall’elezione, infatti, Siclari fu sospeso dal prefetto di Reggio Calabria in base alla Legge Severino, perche’ condannato in primo grado per abuso d’ufficio insieme al suo predecessore Antonio Messina di cui era vicesindaco. Siclari e’ poi tornato in carica nel luglio 2018 dopo che il comune era stato retto dal vicesindaco da lui nominato.

Valuta questo articolo