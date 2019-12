14 Dicembre 2019 17:36

Villa San Giovanni, Natale 2019 ricco di appuntamenti e iniziative benefiche. Ecco il calendario degli eventi

Dopo una prima settimana di eventi, si arricchisce di appuntamenti il calendario delle attività per le feste natalizie del Comune di Villa San Giovanni. Mariagiovanna Santoro con la delega ai grandi eventi e l’assessorato alle politiche sociali guidato dal vicesindaco Maria Grazia Richichi hanno dato vita a un cartellone che soddisferà le esigenze di grandi e piccini. Un Natale che ha darà spazio a tante iniziative benefiche perché la solidarietà e il bisogno non vanno in vacanza. Infatti, fino al 15 Dicembre nella sede dei servizi sociali si svolgerà l’iniziativa “Dona un giocattolo…regala un sorriso”. Una raccolta di giochi nuovi o usati da donare a tutti i bambini meno fortunati della nostra città. Un’iniziativa che ha visto la fondamentale collaborazione della Croce Rossa Vallata del Gallico. Fino al 19 Dicembre presso la sede dei servizi sociali “La casa di Babbo Natale” ospiterà diverse attività. «”Sono molto contenta delle attività che già da qualche settimane sono iniziate e che continueranno per tutto il periodo delle festività natalizie – ha dichiarato la Santoro –Per questo risultato vorrei ringraziare tutte le associazioni del territorio che, ognuna con un contributo diverso, ha collaborato alla riuscita di queste manifestazioni, alle parrocchie e a tutti coloro che hanno sostenuto il mio operato. In particolare vorrei ringraziare i delegati di quartiere che mi hanno supportato anche nella scelta delle attività. Spicca, infatti, l’iniziativa dell’addobbo dell’albero di quartiere che darà un tocco di luce, colore e spirito natalizio in ogni quartiere della città. Fondamentale è stata la sinergia con i delegati di quartiere che, ancora una volta, dimostrano di essere figure preziose e vincenti. Non posso che ringraziare il sindaco Giovanni Siclari per la fiducia dimostrata nei miei confronti e agli assessori Maria Grazia Richichi, Pietro Caminiti e Giovanni Imbesi per il grande lavoro di squadra fatto per regalare alla nostra città un Natale ricco di attività”.

Oggi e domani Domenica 15 Dicembre dalle 18.00, l’assessorato attività produttive e il comitato del commercio villese presentano la “La festa delle candele”: Street Food e Street Commerce, esposizione del Vespa Club di V.S.G., mostra fotografica, performance musicali e teatrali, esposizione macchine d’epoca del Club Rosso Corso (piazza Rosario e via Garibaldi). Una ricca Domenica che vedrà anche alle 18.30 nella parrocchia SS. Cosma e Damiano di Acciarello il concerto di Natale del coro “Free Together” organizzato dal Kiwanis Club Villa San Giovanni. Al parco Masci ci sarà l’esposizione Presepe realizzato con opere di artisti villesi. Martedì 17 Dicembre, invece, alle 15, “La casa di Babbo Natale” ospiterà un pomeriggio di musica e spensieratezza con il karaoke mentre, giovedì 19 alle 15 arriverà Babbo Natale e consegnerà i giocattoli raccolti. Sabato 21 Dicembre alle 21.30 si torna alla solidarietà con la serata di beneficienza “Aspettando il Natale…Bailando” a cura dell’Associazione Kiwanis Club Villa San Giovanni a Villa Genoese La Boccetta. Domenica 22 Dicembre alle 09 alle 13.00 uno spazio totalmente dedicato ai bambini, il “Lunapark di Natale”: Aspettando il Natale! In Piazza Valsesia. Sempre domenica alle 15 ci sarà la proiezione del film sulla storia di Babbo Natale, in attesa del suo arrivo con il calessino per la consegna dei doni ai bambini al parco Masci. E alle 15.30 si torna a giocare con la Tombolata dei bambini del catechismo nella Parrocchia Maria SS. delle Grazie. Una domenica ricca d’iniziative, infatti, alle 16:30 ci sarà la recita dei bambini “La stella cometa” nella Parrocchia SS. Cosma e Damiano ad Acciarello e alle 18 arriverà Babbo Natale. Mercoledì 25 dalle 09.30 alle 12.30 torna il “Lunapark di Natale” mentre Giovedì 26 dalle 10.00 alle 17.00 il Comitato Pezzo Nuova Realtà curerà lo “Scambio ed offerta di beni nuovi ed usati” in piazza Maria delle Grazie Pezzo. Tanta musica anche il 26 dicembre nella chiesa Maria SS. del Rosario alle 19 con il concerto di Natale con quartetto di clarinetti “Musica è…”.

Sabato 28 Dicembre si continua giocare con la Tombolata di Beneficenza organizzata dalla Parrocchia SS. Cosma e Damiano presso la Pizzeria “L’officina dei Sapori”. E, alla fine della santa messa nella Parrocchia di Cannitello il coro di bambini intratterrà tutti con il concerto “White Melody. Si gioca anche domenica 29 dalle 09 alle 13 al “Lunapark di Natale” con la Tombolata Natalizia in Piazza Valsesia. Alle 16, invece, spazio al cinema di Natale con il film cartoon: “Gli eroi del Natale” presso la Parrocchia Maria SS. delle Grazie. Spazio anche per gli eventi dedicati all’epifania, infatti, venerdì 3 Gennaio alle 16.30, “arriva la Befana” con la distribuzione di pacchi dono alle famiglie indigenti, con la collaborazione dei genitori della scuola elementare di Acciarello presso la Parrocchia SS. Cosma e Damiano Acciarello. Sabato 4 gennaio ancora spazio alla musica alle 18.30 si terrà il concerto “Puer natus est” con brani natalizi a cura dell’Associazione Musicale Corale Polifonica “Mater Dei” nella Chiesa Maria SS. delle Grazie. Lunedi 6 torna la “Befana in Oratorio” in collaborazione con Croce Rossa Italiana e Assessorato alle Politiche Sociali di Villa San Giovanni nell’istituto Maria Ausiliatrice. Non poteva mancare l’immancabile appuntamento con il Presepe Vivente a cura dell’Associazione Luce dello Stretto, visitabile dalle 17.00 nei giorni del 26 e 29 Dicembre e giorno 1 e 6 Gennaio.

Valuta questo articolo