Villa San Giovanni: il 14 e 15 dicembre la 1ª edizione della Feste delle Candele

7 Dicembre 2019 23:25

Sabato 14 e domenica 15 dicembre dalle 18 in poi a Villa San Giovanni, il Comitato del commercio Villesse con il patrocinio del Comune e dell’Assessorato alle attività produttive presenta, la prima edizione della “festa delle candele”, inconfondibile iniziativa, appuntamento unico nel suo genere e di grande fascino. La sua peculiarità è costituita da migliaia di lumi che, al’imbrunire, verranno accesi per il centro cittadino di Villa San Giovanni, grazie alla partecipazione attiva e convinta di tutti i commercianti. Con l’approssimarsi della notte, si verrà a creare un´atmosfera intima e surreale con le fiammelle che finiranno per esaltare delle bellissime figure scenografiche realizzate da un artista Villesse Mariangela Vaccari. Molti gli espositori, più di 20 stand che si alterneranno tra Street food e street commerce per far ammirare e degustare ciò che i commercianti e gli artigiani villesi hanno da offrire. Due giornate improntate alla valorizzazione del territorio tramite iniziative culturali al centro della nostra città, incorniciate dalla luce. A Natale e nel periodo che lo procede, l’accensione delle candele è una delle tradizioni più significative e forti. Una delle simbologie più importanti del periodo natalizio è la candela. Questa rappresenta la luce, con più precisione la luce di Cristo. “La candela che brucia simboleggia l’attesa e la celebrazione di Gesù la nascita ed è questo che vi auspichiamo per la nostra città! Una nuova vita, una rinascita. Questa deve essere la festa di tutti i villesi. Vi aspettiamo numerosi”, affermano gli organizzatori.

