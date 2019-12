27 Dicembre 2019 13:52

Reggio Calabria: presso la chiesa di Sant’Antonio a Villa San Giovanni evento a favore di bambini e ragazzi abbandonati in attesa di una famiglia. Sarà celebrata la Messa al termine della funzione ci saranno scambi di doni natalizi e verranno consegnati dei viveri facenti a tutti i bambini bisognosi

Il 2019 è un anno importante per i diritti dell’infanzia, ricorre il trentennale della Convenzione sui diritti dei minori, adottata il 20 novembre del 1989, quando si istituì la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’Adolescenza; “Una carezza salverà il mondo”, questo è lo slogan dell’Associazione Culturale “Jacques De Molay” insieme all’Ordine Templare “Pietà del Pellicano” sotto l’egida della Confederazione Internazionale Templare” San Bernardo di Chiaravalle” che presenta la giornata della solidarietà Città Metropolitana di Reggio Calabria, presso la chiesa di Sant’Antonio a Villa San Giovanni, Sabato 28 Dicembre 2019 alle ore 17.00, evento a favore di bambini e ragazzi abbandonati in attesa di una famiglia. Sarà celebrata la SS Messa da Padre Celestino, Don Salvatore, al termine della funzione ci saranno scambi di doni natalizi e verranno consegnati dei viveri facenti parte di una fornitura donata dalla ditta Divella a tutti i bambini bisognosi. Per noi che dagli esordi dell’associazione ci siamo sempre occupati di minori abbandonati o fuori famiglia dobbiamo rilevare che a 30 anni dalla stipula della Convenzione Onu siamo ben lontani dal riconoscere il diritto fondamentale alla famiglia e ancora non si conosce il numero esatto dei bambini abbandonati nel mondo. Per questo grazie a un evento come “Una carezza salverà il mondo”, alle aziende, ai sostenitori e ai fratelli che ci accompagnano, vogliamo ribadire come sia compito degli adulti difendere i bambini e il rispetto dei loro diritti, in primis quello a vivere in una famiglia. Solo così si può essere figli. Al termine ci sarà un rinfresco e uno scambio di auguri. Saranno presenti per l’occasione:

Il Postulatore Pontificio accreditato alla Santa Sede, Nicola Giampaolo,

Il Gran Maestro dell’OCMCT “Pietà del Pellicano” Nino Aloi;

Il Gran Priore Internazionale, Massimo Civale;

Il Gran Priore Salvatore Milardi;

I Templari di tutto il mondo, stringono in un grande abbraccio, tutti i bambini.

