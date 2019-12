11 Dicembre 2019 16:56

A Vibo Valentia Marina si è svolta un’esercitazione di port security, volta a verificare l’efficienza del sistema di allertamento e di risposta a fronte di atti illeciti intenzionali contro la sicurezza marittima

Nella mattinata odierna, nel porto di Vibo Valentia Marina si è svolta un’esercitazione di port security, volta a verificare l’efficienza del sistema di allertamento e di risposta a fronte di atti illeciti intenzionali contro la sicurezza marittima. Due soggetti non autorizzati hanno simulato una furtiva introduzione all’interno della Banchina “Buccarelli”, interessata dalle operazioni di discarica di idrocarburi da una nave ivi ormeggiata. L’esercitazione ha coinvolto personale e mezzi della Guardia Costiera, che ha coordinato le operazioni, della Questura di Vibo Valentia, del Reparto Operativo Aeronavale e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, dei Carabinieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia e della Stazione di Vibo Valentia Marina, del Comando Provinciale e del distaccamento portuale dei Vigili del Fuoco, nonché del responsabile per la security dell’impianto portuale dell’ENI. Il coordinamento tra la Guardia Costiera e le Forze dell’Ordine ha consentito di svolgere e testare efficacemente il controllo dei varchi portuali e di fermare i due sospetti illecitamente introdottisi nell’area soggetta alla normativa di security portuale. Successivamente, la Squadra Cinofili della Questura di Vibo Valentia ha effettuato la bonifica dell’area da eventuali ordigni esplosivi, avvalendosi dell’imprescindibile e brillante ausilio di Lara, uno splendido labrador di 8 anni addestrato per la ricerca di armi ed esplosivi, peraltro al suo ultimo giorno di servizio.

