Verifiche sul viadotto Ganganello: chiusa la SS107 in Calabria

10 Dicembre 2019 11:36

La strada statale 107 “Silana Crotonese” è provvisoriamente chiusa al transito per consentire ad Anas l’esecuzione di verifiche di laboratorio sul viadotto Gangarello, ubicato al km 57,400, in località San Pietro in Guarano, in provincia di Cosenza. La riapertura della statale è prevista per le ore 16:00. Per i veicoli che viaggiano in direzione Paola il percorso alternativo consigliato è l’uscita al km 59,000 della SS107, località Fago del Soldato (CS), e rientro sulla statale al km 45,500, località Spezzano Sila (CS). I veicoli che viaggiano in direzione Crotone potranno seguire il percorso inverso.

