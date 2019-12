Bufera di vento su Messina: danni e disagi in tutta la città

23 Dicembre 2019 12:18

Messina nella morsa del maltempo: disagi in tutta la città, treni interrotti. Ambulanti in ginocchio

Non si ferma l’ondata di maltempo che da ore sta interessando tutto il messinese. I treni sulla linea Palermo-Messina sono stati interrotti a causa di danni sulla massicciata. Bilancio desolante anche in città. Nella giornata di ieri le forte raffiche di vento hanno letteralmente spazzato via il mercato Zir e i commercianti lamentano danni per oltre 40 mila euro. Stamattina, sempre in zona Zir, una “pioggia di eternit” si è abbattuta in strada: i pezzi di amianto sono precipitati dai tetti delle case popolari e si attendono interventi per mettere in sicurezza la zona. Danni e disagi nelle ultime 24 ore anche al rione Taormina, sul viale regina Elena e nella zona sud. Il dipartimento Protezione Civile di Palazzo Zanca nelle scorse ore ha invitato la cittadinanza alla massima cautela per tutta la giornata di oggi 23 dicembre, raccomandando di non sostare nelle zone esposte evitando in particolare le aree verdi e le strade alberate. L’infortunio più frequente associato alle raffiche di vento riguarda proprio la rottura di rami, anche di grandi dimensioni, che possono sia colpire direttamente i passanti che cadere ed occupare pericolosamente le strade, creando un serio rischio anche per motociclisti ed automobilisti.

