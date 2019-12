Venti di burrasca a Messina: collegamenti sospesi e allagamenti nelle Eolie, famiglie sfollate

23 Dicembre 2019 14:02

Maltempo a Messina, a Lipari la forza del mare ha invaso la strada nella frazione di Acquacalda, l’acqua ha raggiunto anche alcune residenze. Collegamenti interrotti

Disagi per la violenta ondata di maltempo che da stamattina sferza Messina e provincia. Le mareggiate hanno creato problemi alle isole Eolie: a Lipari la forza del mare ha invaso la strada nella frazione di Acquacalda, l’acqua ha raggiunto anche alcune residenze. Una decina di famiglie ha dovuto abbandonare le proprie abitazioni. Il Comune ha attivato il centro operativo, ha messo a disposizione degli alberghi e chiederà lo stato di calamità naturale. I collegamenti con la terraferma sono stati interrotti a causa del mare in tempesta. Problemi anche a Brolo e Capo d’Orlando. La circolazione dei treni sulla linea Palermo-Messina è stata interrotta. Ad Acqualadrone (Messina) la forza del mare ha messo a rischio alcune barche che sono state portate a secco dai pescatori. Vigili del fuoco al lavoro in tutta la citta’ per cartelloni, pali, alberi e intonaci pericolanti.

Valuta questo articolo