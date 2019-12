27 Dicembre 2019 16:41

(Adnkronos) – La sua ossessione era tale da costringerlo a lasciare il lavoro per poterla seguire, chiamarla continuamente, inviarle messaggi. Dopo lo sfregio sul braccio, i genitori della giovane lo hanno denunciato e le indagini della Procura e degli agenti di polizia hanno confermato l’azione persecutoria messa in atto dal ventunenne, che sarà seguito da ora in poi anche dai servizi sociali.

