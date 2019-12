Usa: Bellanova, ‘nessun baratto con Web tax, Trump vuole aumento contraffazione’

4 Dicembre 2019 22:06

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – “Non credo che in questo momento dobbiamo ragionare su un baratto. Noi dobbiamo sapere Trump cosa vuole fare. Trump mette i dazi perché vuole alimentare ancora di più la contraffazione”. Così a ‘Sky TG24 Economia’ il ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova, rispondendo alla domanda se sia giusto rinunciare alla web tax per evitare nuovi dazi dagli Usa.

“Noi – ha proseguito – siamo un Paese che esporta quarantadue miliardi l’anno di prodotti alimentari, ma anche il Paese che subisce un furto di cento miliardi di euro l’anno di prodotti contraffatti. Trump mette i dazi perché vuole far arrivare in Europa il Parmesan. Il Parmigiano è Italia, lo dobbiamo difendere, poi se vogliamo trattare per limitare su altri versanti lo possiamo fare, ma entriamo nell’ordine delle idee che dobbiamo valorizzare il made in Italy”.

