Università: insediato cda Ersu Palermo

12 Dicembre 2019 14:44

Palermo, 12 dic. (Adnkronos) – Si è insediato questa mattina, alla presenza dell’assessore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla, il cda dell’Ersu di Palermo che resterà in carica per i prossimi quattro anni. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente Giuseppe Di Miceli, Antonella Sciortino, rappresentante dei docenti universitari, Adelaide Carista, Giorgio Gennusa ed Emanuele Nasello eletti propri rappresentanti dagli studenti universitari e dell’alta formazione artistica e musicale della Sicilia occidentale.

L’assessore Lagalla ha sottolineato al cda la disponibilità, sua e del governo Musumeci, “a lavorare in costante sinergia al fine di garantire sempre più alti livelli di qualità nell’erogazione dei servizi agli studenti universitari di Palermo”. “L’Università – ha aggiunto – sta vivendo un momento delicato e serve operare affinché le richieste espresse dagli studenti, oggetto delle contestazioni dell’ultimo periodo, possano trovare le giuste risposte”.

Fra le prime emergenze, “quella relativa alla residenzialità universitaria” a cui si aggiunge “la necessità di un maggiore incremento delle risorse nazionali e regionali per il diritto allo studio in modo da ampliare la copertura delle borse di studio dei richiedenti che ad oggi si attesta intorno al 70%”.

