Unicredit: Aricò (DB), ‘piano irricevibile, per Sicilia conto molto salato’

3 Dicembre 2019 18:59

Palermo, 3 dic. (Adnkronos) – “Il nuovo piano industriale di Unicredit guarda molto agli utili del gruppo di credito e poco, troppo poco, alla garanzia dei livelli occupazionali e dei servizi offerti. I 5.500 esuberi previsti in Italia penalizzerebbero ulteriormente i lavoratori, così come la chiusura di 500 filiali avrebbe conseguenze negative per l’utenza. In entrambi i casi la Sicilia pagherebbe per l’ennesima volta un conto molto salato”. Così il capogruppo di Diventerà Bellissima all’Ars Alessandro Aricò ha commentato il piano industriale 2020-2023 annunciato da Unicredit.

“Condividiamo il grido d’allarme lanciato dalla Fabi e da tutti i sindacati di categoria – aggiunge – questo piano così concepito è irricevibile, pertanto il nostro auspicio è che Unicredit torni sui propri passi”.

