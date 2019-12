“Un oscuro sentiero”: una poesia per le vittime dell’Alzheimer

7 Dicembre 2019 10:57

La poesia del messinese Emanuele Cilenti: un omaggio alle vittime dell’Alzeheimer

Riportiamo di seguito i versi del poeta messinese Emanuele Cilenti, dedicati alle vittime dell’Alzeheimer:

Un oscuro sentiero

(per le vittime dell’Alzheimer)

Quand’ero piccolo

amavo giocare con le mani

in quel prato bianco

che ti era cresciuto sul capo

e scendevo poi rapidamente

con le mie dita

tra strade fatte di rughe

che segnavano il tuo viso.

Mi abbracciavi

mi sorridevi

urlavi con forza il mio nome.

Adesso son diventato grande

quel prato bianco è sparito

le tue rughe son così profonde

che potrei perdermi dentro.

Non mi abbracci più

non mi sorridi più

non ricordi più il mio nome

e seduto su quella sedia

assomigli ad una di quelle statue

senza vita né anima.

Guardi fisso

la solita finestra

sperando e pregando

che arrivino i ricordi

a frantumare quel vetro

per conficcarsi dentro la tua mente

ma ormai è tardi

vado via

con un bacio ti saluto

e tu ricambi con una lacrima.

Un giorno mi ricorderai

quando ti libererai della tua oscurità

e diverrai luce che fluttua nell’aria

per illuminare la mia strada

fatta di notti e solitudine.

Valuta questo articolo