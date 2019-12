Ue: Renzi, ‘Iv assente a tavolo su Mes perché stanchi di litigi governo’

1 Dicembre 2019 20:48

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – “Rosato ha spiegato al presidente del Consiglio che sul nuovo litigio della settimana, sul Mes, noi non abbiamo nulla su cui litigare, noi siamo stranamente pacificatori” sul fondo salva Stati, quindi “se la vedessero tra di loro. Di vertici ogni tre giorni gli italiani son stufi, non interessano a nessuno, non è che siamo a seguire una puntata di Beautiful o di una telenovela…”. Lo dice Matteo Renzi, ospite di ‘Non è l’arena’ su La7, rispondendo sull’assenza di Italia Viva al tavolo sul Mes in corso a Palazzo Chigi.

Renzi riserva anche una stoccata alla amministrazione romana. A Massimo Giletti che racconta di quando, da cronista, si nascondeva dietro i bidoni per stanare i ministri, “se Conte si nasconde dietro l’immondizia – dice – si perde con la situazione che c’è..”.

