Ue: Patuelli, ‘benefici dal fondo? speriamo ma banche finora si sono aiutate da sole’

1 Dicembre 2019 07:09

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – “L’effetto è quello indicato dal servizio studi del Senato, che ha elaborato un confronto tra il testo originario del 2012 e il nuovo testo. Dall’esito di questa analisi emerge che non ci sono stravolgimenti: si tratta, insomma, di un aggiornamento”. Ad affermarlo, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ è il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli in merito alla revisione del Mes (Meccanismo europeo di stabilità) che infiamma la discussione politica. Dalla revisione del Mes il presidente dell’associazione “spera” che ci siano vantaggi per gli istituti di credito anche perché, rileva, “per ora le banche italiane hanno fatto quasi tutto da sole, pagando oltre 12,5 miliardi di euro per intervenire in favore degli istituti in risoluzione e per i vari salvataggi”.

“Il fatto che contemporaneamente si discuta anche sulla ponderazione, cioè sulla possibilità di introdurre una valutazione di rischio dei titoli di Stato. Intendo dire che già la sola richiesta di andare alla ricerca dei rischi sui titoli sovrani si configura come un atto di conflittualità finanziaria, aggiungo, inoltre, che non crea le condizioni per una maggiore collaborazione a livello europeo”, sottolinea ancora Patuelli.

I titoli di Stato, spiega, “sono finora esenti da rischio e, dunque, per le banche che li detengono non comportano alcun assorbimento di capitale. Ecco, con la ponderazione, gli stessi titoli si ritroverebbero etichettati con un livello di rischiosità. Lascio immaginare le conseguenze per il mondo bancario. Aggiungo una ulteriore considerazione, invitando a riflettere sull’impatto che una scelta del genere potrebbe generare sulla stessa dinamica dei titoli di Stato. è evidente che questo tipo di discussione non è accettabile: considero, insomma, la salvaguardia del concetto di non rischiosità dei titoli di Stato una sorta di linea del Piave”.

