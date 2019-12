Ue: Di Maio, ‘su Mes nulla si decide prima che Parlamento approvi’

2 Dicembre 2019 01:06

Roma, 2 dic. (Adnkronos) – “Nulla si deciderà finché non si arriverà in Parlamento il 10 dicembre, quando il presidente del Consiglio verrà a riferire e il Parlamento dovrà approvare una risoluzione. In generale il governo il 4 dicembre, quando parteciperà all’Eurogruppo -quindi prima del passaggio parlamentare- ragionerà in una logica di pacchetto, che significa che per noi non esiste solo il Mes, ma che il Meccanismo di stabilità va valutato nell’ambito di un pacchetto di riforme nelle quali c’è tanto da cambiare, per quanto riguarda l’opnione del M5S”. Lo dice il ministro e capo politico del M5S Luigi Di Maio, dopo la parte del vertice a Palazzo Chigi sul Mes.

