Ue: Bernini, ‘no a un compromesso su Mes salva governo’

1 Dicembre 2019 20:39

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – ‘Sul Fondo Salva Stati la maggioranza è divisa da un muro apparentemente invalicabile: il Pd vuol firmare il Trattato senza modifiche sostanziali per difendere, così dice Franceschini, la credibilità del Paese. I Cinque Stelle al contrario pensano che la credibilità si sia persa firmando accordi a scatola chiusa per compiacere gli euroburocrati. Distanza siderale, dunque”. Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.

“Vedremo cosa accadrà al vertice di stasera – dice l’esponente azzurra – la soluzione peggiore sarebbe un compromesso per trasformare lo scontro sul Salva Stati nell’ennesimo escamotage salva governo. è questo accanimento a tenere in piedi una maggioranza senza futuro che mina la credibilità dell’Italia”.

Valuta questo articolo