Ue: Amendola, ‘Lega vuole Italexit, così saltano conti cittadini e imprese’**

5 Dicembre 2019 15:53

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – “Borghi&Lega vogliono uscire dall’euro, significa Italexit: far saltare i conti correnti degli italiani e il futuro delle nostre imprese. Loro lavorano a distruggere l’Europa. Noi a cambiarla in meglio come dimostrato sul MES nel rispetto del Parlamento”. Lo scrive su twitter il ministro degli Affari Ue, Enzo Amendola.

