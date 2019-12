Uber: Empire State Building meta preferita utenti, salgono Disneyland e Louvre

11 Dicembre 2019 23:05

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – Anche quest’anno l’Empire State Building è stata la meta più scelta, mentre Disneyland ed il Louvre hanno guadagnato diverse posizioni all’interno della classifica. E’ quanto emerge dal bilancio di fine anno realizzato da Uber con lo scopo di individuare i dati e i trend più interessanti sull’utilizzo della piattaforma negli scorsi mesi e fare una previsione su quelli a venire. Da un’analisi sull’utilizzo del servizio, infatti, è stato possibile reperire alcune importanti informazioni su come si sono comportati gli utenti Uber nel mondo come, per esempio, le loro destinazioni preferite.

La giornata in cui Uber è stato utilizzato di più negli Usa è stata nuovamente il sabato del weekend di San Patrizio, seguito dalla settimana di Halloween. Invece, i primi tre paesi in cui è stato maggiormente utilizzato il servizio dai turisti fuori dagli Stati Uniti sono stati Messico, Canada e Regno Unito.

