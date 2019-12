Tutto pronto per il mercatino Alta fedeltà: il disco in vinile ritorna protagonista a Messina

27 Dicembre 2019 14:41

Appuntamento domenica alla Stanza dello Scirocco di via del Vespro a Messina

Manca pochissimo per Alta Fedeltà, l’evento (in versione natalizia) dedicato esclusivamente al disco in vinile.

Appuntamento domenica 29 dicembre dalle ore 16.00 alle 21.00 alla Stanza dello Scirocco di via del Vespro 108, che ospiterà, come di consueto, questa giornata per gli appassionati e neofiti di un formato che ha segnato la storia della musica e che, negli ultimi anni, è tornato prepotentemente in auge fra gli amanti del suono analogico.

Edizione in grande con un grande numero di collezionisti/espositori provenienti da Messina e provincia, che esporranno e venderanno dischi per tutte le tasche e di tutti i generi: dal rock classico all’elettronica, passando per il jazz, il soul ecc.

Un esperto di hi-fi darà i consigli necessari per chi vorrà avvicinarsi a questo affascinante mondo.

Francesco Bonaccorso, l’organizzatore di questo mercatino unico a Messina, sottolinea: “Alta Fedeltà rappresenta una grande opportunità per i più giovani, ma non solo, di conoscere e amare questo formato ed il modo speciale e prezioso con cui attraverso di esso si riesce ad apprezzare la musica. La conferma della validità dell’iniziativa è il crescente numero di espositori che di volta in volta, aderiscono all’evento”.

Per tutti coloro che vorranno vendere o scambiare qualche disco della propria collezione, sarà messo a disposizione uno spazio dedicato, previa comunicazione agli organizzatori della presenza. Presente anche un buffet con torte fatte in casa, vino a km. zero, birre, e tanto altro.

Ingresso libero. INFO: Francesco: 393 97 94 304

