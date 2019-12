23 Dicembre 2019 11:46

La piscina “Apan” di Reggio Calabria ha ospitato il Trofeo regionale di nuoto per squadre esordienti. Più di 200 giovani atleti appartenenti a 13 società calabresi si sono sfidati a suon di bracciate in ben 976 gare e 52 staffette

Nei giorni scorsi la piscina “Apan” di Reggio Calabria ha ospitato il Trofeo regionale di nuoto per squadre esordienti. Più di 200 giovani atleti appartenenti a 13 società calabresi si sono sfidati a suon di bracciate in ben 976 gare e 52 staffette. A sostenerli un tifo impeccabile, formato non solo da genitori ma anche da appassionati di nuoto. I padroni di casa si sono aggiudicati il terzo posto dopo un weekend intenso, dove non sono mancati i colpi di scena. Bellissimo e attesissimo lo “scontro” delle staffette, durante il quale la squadra della “Pianeta Sport” ha saputo rispondere con determinazione agli amici/avversari, dando vita a momenti ricchi di energia positiva e sana competizione. Queste le parole dei tecnici Diego Santoro, Elisa Laurendi, Francesco Pirello, Giacomo Tripodi e Nunzio Gulli: “Siamo soddisfatti di come i nostri ragazzi stiano crescendo, della grande intesa che si è creata all’interno della squadra e di quanto impegno mettano negli allenamenti pur essendo ancora così giovani”. Il Presidente Nucera ha aggiunto: “I presupposti ci sono e sono ottimi, sono sicuro che questi ragazzi continueranno a stupirci e ad emozionarci come hanno fatto fino ad oggi”. La “Pianeta Sport”, infine, ha avuto un pensiero solidale nei confronti delle ragazze e dei ragazzi della “Kroton Nuoto” e non solo, che da mesi ormai non hanno più la possibilità di allenarsi nella loro struttura con l’augurio di ritrovarli presto in vasca.

Di seguito i risultati raggiunti suddivisi per categoria di appartenenza.

Esordienti fascia B femminile

Giulia Assumma

Sofia Calluso

Carola Costarella

Marisol Cozzucoli

Maria Praticò

Esordienti A femminile

Anna Arbitrio

Emma Arcudi

Carlotta Capurro

Sabrina Maria Ferrara

Rebecca Ribecco

Alessia Saraceno

Esordienti fascia B maschile

Domenico Albano

Davice Bono

Carmelo Caccamo

Gianmarco Libero Casoria

Marco Ceci

Paolo Duc De Benedetto

Bruno Tan De Benedetto

Alessandro Mazzoca

Emanuele Minucci

Dario Orbitello

Esordienti fascia A maschile

Christian Cozzucoli

Francesco Megale

Giovanni Antonino Monopoli

Antonino Richichi

Andrea Romeo

Francesco Sergi

Giovanni Truglio

