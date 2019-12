L’INPS, Toscano, Garibaldi e Ibrahimovic: Sicula Leonzio-Reggina e oltre, le 7 cose che ci ha detto la partita di ieri

16 Dicembre 2019 15:45

Sicula Leonzio-Reggina e oltre: le 7 cose che ci ha detto la partita di ieri vinta dagli amaranto al 95′ grazie a Reginaldo

La Reggina suona la sinfonia (la sua undicesima), come Mozart (non l’ex centrocampista brasiliano). Vittoria al fotofinish a Lentini di fronte a più di mille tifosi amaranto: l’eroe di giornata è Reginaldo, che insacca di testa su assist di Denis al 95′. Queste, il giorno dopo, le 7 cose che ci ha detto il match di ieri, e non solo…

1 – Due partite vinte nel finale e infarti a gogò: abbiate cura dei cittadini, così la popolazione reggina si dimezza…

2 – Mi sa che il giochetto del “segniamo solo di testa” sta prendendo una brutta piega: facciamo gol anche coi piedi, per favore.

3 – A inizio stagione, Denis e Reginaldo venivano definiti “l’INPS”. Bene, se l’INPS funziona in questa maniera, problemi con le pensioni non ne abbiamo: futuro assicurato.

4 – Mille (e poco più) i tifosi amaranto a Lentini. Si potrebbe definire la “spedizione dei mille”, con Toscano nella persona di Garibaldi. Beh, se il mister si facesse crescere il pizzetto e la barba siamo lì eh…

5 – Corazza non segna da due partite di fila: a gennaio è cessione…

6 – Un solo nome ha chiesto espressamente sul mercato mister Toscano: Simone Verdi. Motivo? Abbiamo Rossi e c’è pure Bianchi, con il fantasista del Torino facciamo la bandiera dell’Italia.

7 – Galliani ha chiesto ad Ibra di andare al Monza, ma lo svedese non ne vuole sapere. Ieri ha dichiarato: “Reginaldo mi ha invitato a frittole a patto che io firmi per la Reggina. Trattativa in dirittura d’arrivo…”

