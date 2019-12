Sicilia, al via i tirocini alla Regione per giovani laureati: indennità mensile di 1.600 euro lordi

Via libera ai tirocini alla Regione, 110 i giovani laureati selezionati, di cui 27 a Messina

Via libera dall’assessorato dell’Istruzione ai progetti esecutivi presentati dagli atenei di Palermo, Messina, Catania ed Enna: per i centodieci tirocinanti della Regione siciliana inizia la fase formativa, propedeutica all’inserimento dei giovani negli uffici dell’amministrazione regionale. Soddisfatto il presidente della Regione Nello Musumeci, che dichiara: “ Raggiungiamo un doppio traguardo: abbiamo avviato, così come promesso, la fase formativa entro la fine di quest’anno e gia’ nei primi mesi del prossimo potremo contare sulle competenze e sul know-how di giovani qualificati. Un apporto di forze fresche che consentira’ all’intera struttura regionale di aumentare la propria efficienza al servizio della collettivita‘”.