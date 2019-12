Tiro con l’arco, a Matera conquistato il nuovo record italiano indoor 18 mt: Francesco Poerio Piterà segna la storia

24 Dicembre 2019 09:41

Era il 14 dicembre del lontano 1997 quando l’allora il futuro campione olimpico e attuale pilastro della nazionale italiana Marco Galiazzo segnava la storia sportiva italiana con la conquista del record italiano classe ragazzi nella distanza indoor dei 18 metri. Allora i punti totalizzati sullo score di gara furono 578. A distanza di 21 anni, nella città dei sassi, Matera, in una data da segnare negli annali sportivi Fitarco, 22 dicembre 2019, la storia sportiva si riscrive, cambia il risultato cambia il nome si aggiorna il tutto. I punti totalizzati sono 579, uno in più, ma cambia anche l’atleta. Francesco Poerio Piterà, degli arcieri Club Lido di Catanzaro aggiorna le classifiche.

Nuovo record italiano classe ragazzi 579 punti. “La gara perfetta- descrive il mister Poerio Piterà Edoardo- quelle che ti cambiano la vita sportiva, quelle che nonostante quell’unico otto ti portano in cima alle classifiche di sempre. Francesco Poerio Piterà ci era andato vicino già a inizio stagione con un 576, ma si sa a questi livelli non basta centrare il giallo, devi colpire il dieci, quelli fanno la differenza. A Matera il sogno sportivo si avvera i dieci sono 40, i nove 29 e un unico otto, nella seconda serie di tiri a seguito di cambio luce sul campo gara. Un solo 26 in una seria costante di 30, 29 e 28. Per Francesco è Record Italiano. La comunità sportiva della terra dei sassi si complimenta con il l’atleta ma soprattutto con il ragazzo, lo sport a Matera e in Basilicata Vince. A distanza di una settima da un altro record conquistato a Napoli è sempre il consigliere Federale Luciano Spera a premiare il podio Ragazzi. I complimenti giungono sia dal presidente della società organizzatrice – Arcieri Matera – che dal sempre presente, cordiale e accogliente presidente della Fitarco Basilicata Nicola Taddei, oltre all’augurio di continuare su questa strada da parte del consigliere nazionale Luciano Spera, che fa i complimenti a tutto lo staff Club lido per la costanza sportiva e l’impegno profuso verso i ragazzi. Ma la gara di Matera regala anche punteggi di prestigio a tutti gli atleti degli arcieri club lido, l’ottimo punteggio e gara impeccabile di Caroleo Alessandro 562 nella classe superiore juniores lo porta in alto nelle ranking italiana, così come pure il punteggio di Ansatasia Poerio Piterà nell’olimpico Femminile e Valentino Elena nel compound allieve Le medaglie conquistate sono tante, Oro per Francesco Poerio Piterà classe ragazzi olimpico. Oro per Caroleo Alessandro nella classe Juniores olimpico, Oro per Anastasia Poerio Piterà classe ragazze, Oro per Valentino Elena nella classe allieve divisione compound e Oro per Lauritano Andrea nella stessa divisione classe ragazzi. Argento per Caroleo Roberta nella divisione olimpica classe ragazze. A questo si aggiunge inoltre l’ottimo punteggio di Demasi Maria in terra Campana nella classe seniores Femminile divisione Compound nella gara di sabato 21 dicembre. Quest’anno sportivo si chiude nel migliore dei modi per la nostra società, sono le parole del presidente Giuseppe Messina, a inizio stagione ci eravamo imposti di fare il meglio con i nostri ragazzi, ma vedendo ora i risultati di un intero anno restiamo felicemente sorpresi di cosa ha fatto tutto il nostro settore giovanile. Come società abbiamo veramente cambiato la storia sportiva della nostra Catanzaro. Il nostro team ha conquistato con quello di oggi sette e dico sette record italiani in un solo anno sportivo, cinque a squadre e due individuali ad opera di Francesco Poerio Piterà. Non contiamo poi i titoli Italiani e le medaglie nazionali. Ringraziamo il mister Edoardo Poerio Piterà per la costanza sportiva e l’impegno profuso, a Domenco Caroleo, a Serafino Valentino per il prezioso aiuto organizzativo, ma soprattutto i nostri ragazzi, Francesco, Alessandro, Anastasia, Roberta, Andrea, Desirè, Elena che hanno percorso con noi chilometri in giro per l’Italia e a tutto il mio team sportivo a cui auguro un proficuo 2020 di successi e affermazioni”.

