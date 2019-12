Reggio Calabria: presso la Parrocchia Santuario di S. Antonio di Padova sarà celebrata la Santa Messa in ricordo delle vittime del terremoto del 1908

27 Dicembre 2019 22:32

Il 28 dicembre presso la Parrocchia Santuario di S. Antonio di Padova sarà celebrata la Santa Messa in ricordo delle vittime del terribile terremoto che colpì Reggio Calabria e Messina in particolare

Il 28 dicembre 2019 alle ore 05:20 presso la Parrocchia Santuario di S. Antonio di Padova sarà celebrata la Santa Messa in ricordo delle vittime del terribile terremoto che colpì Reggio Calabria e Messina in particolare. La celebrazione è occasione anche per riunire le associazioni di volontariato che oggi sono protagoniste nel servizio della carità verso i nostri fratelli e sorelle più bisognosi e riconoscere il grande amore che San Luigi Orione dimostro verso i reggini ed in particolare i bambini rimasti orfani. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. La Comunità Orionina di S. Antonio e le associazioni laiche di volontariato che vivono il carisma Orionino.

