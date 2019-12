Terminata la 3ª edizione del Master in Psicologia per lo Sport, organizzato dall’Aspic Reggio Calabria

18 Dicembre 2019 11:59

erminata la terza edizione del Master in Psicologia per lo Sport, organizzato dall’Aspic Psicologia e per lo Sport Reggio Calabria Italy e dall’Aspic Scuola di Roma. Un percorso di studi teorico-pratico che ha comportato una preparazione completa dei tirocinanti proclamati Psicologi dello sport. Dalla diagnosi ed assessment di individui e gruppi, all’azione di sostegno/potenziamento individuale e di squadra, fino all’intervento della comunità e principi di diritto sportivo, ha fornito ai corsisti gli strumenti per la costruzione di un sapere “applicato”, consentendo di sviluppare strategie per sincronizzarsi con il “mondo sportivo” nel suo complesso e con lo “sportivo” nella comunità, sino al tirocinio presso Associazioni e centri sportivi del territorio nazionale. I corsisti provenienti da tutta Italia hanno affrontato l’esame finale presentando un proprio progetto, attestante le nozioni acquisite e le modalità di applicazione nell’ambito sportivo.

