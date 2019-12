Teramo-Reggina 0-2 in diretta: Corazzaaaa, dominio amaranto [LIVE]

1 Dicembre 2019 15:05

Teramo-Reggina in diretta, il campionato di Serie C entra sempre più nel vivo, gli ultimi aggiornamenti

Attesa finita, si scende in campo per la giornata del campionato di Serie C, un turno in grado di dare importanti indicazioni per il proseguo del campionato. Un big match di giornata mette sicuramente di fronte Teramo e Reggina, due squadre che stanno attraversando un ottimo momento di forma. Gli amaranto sono in vetta alla classifica e con margine, al momento non hanno ancora perso in campionato e sperano di allungare ulteriormente fino alla fine del girone d’andata, la squadra di Toscano è reduce da otto vittorie consecutive. Gli amaranto non dovranno sottovalutare l’avversario, il Teramo infatti non ha ancora perso in casa e nelle ultime sette partite è andato ko solo una volta. Ecco le formazioni ufficiali del match ed il live di StrettoWeb a partire dalle 15.

46′ – Si torna in campo per il secondo tempo, la Reggina dovrà mantenere il doppio vantaggio.

45′ – Si va all’intervallo, Reggina in doppio vantaggio.

44′ – GOOLLLLLL CORAZZA, RADDOPPIO AMARANTO, CROSS DI ROLANDO, IL BOMBER AMARANTO NON SBAGLIA DI TESTA.

40′ – Ammonizione in casa Reggina, giallo per il centrocampista Bianchi.

38 ‘- Pericolosa la Reggina, si fa vedere Rolando, bravo Tomei a respingere il pallone.

32′ – Prima grande occasione per Corazza, tiro a giro del bomber amaranto che sfiora il palo.

28’ – Ancora pericoloso Bombagi, tiro deviato da De Rosse che finisce in calcio d’angolo.

26 ‘ – Guarna rischia, brutto disimpegno del portiere, il Teramo non riesce ad approfittarne.

17′ – Spinge ancora il Teramo, la Reggina si salva con un grande intervento della difesa amaranto.

14′ – La Reggina adesso prova a tenere il pallone dopo un momento di leggera difficoltà.

7’ – Grande occasione per il Teramo che risponde subito, traversa dell’ex Bombagi.

4′ – GOOLLLLL REGGINA, REGINALDO DI TESTA NON SBAGLIA, AMARANTO SUBITO IN VANTAGGIO, ASSIST DI RIVAS.

1′ – Si parte, la Reggina in maglia nera, l’obiettivo amaranto è quello di conquistare un’altra vittoria consecutiva.

Teramo-Reggina in diretta, le formazioni ufficiali

Teramo (4-3-2-1): Tomei; Cancellotti, Piacentini, Iotti, Tentardini; Costa Ferreira, Arrigoni, Ilari; Mungo, Bombagi, Magnaghi. All. Tedino.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Garufo, Bianchi, De Rose, Rolando; Rivas; Reginaldo, Corazza. All. Toscano.

Valuta questo articolo