Tempesta di vento a Reggio Calabria, paura al mercatino di Botteghelle: furgone si ribalta [FOTO]

22 Dicembre 2019 12:37

Tempesta di vento a Reggio Calabria: tragedia sfiorata al mercatino di Botteghelle. Il maltempo flagella anche la Sicilia

Venti di burrasca e forti mareggiate a Reggio Calabria. Stamattina al mercatino di Botteghelle si è sfiorata la tragedia: un furgone in sosta è stato spazzato via dal vento e si è ribaltato. Fortunatamente non si registrano feriti.

Il maltempo delle ultime sta mettendo in ginocchio anche la Sicilia. Forti raffiche di vento si registrano anche a Messina e a Palermo. Nel capoluogo siciliano tra la notte e stamattina numerose le chiamate giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco per alberi spezzati dal vento e finiti in strada, cornicioni staccati, danni auto parcheggiate, tetti di lamiera divelti.

La pioggia ha provocato allagamenti a Palermo, nelle zone Villagrazia e Ciaculli. In piazza Indipendenza si è verificato l’allagamento di corso Re Ruggero.

