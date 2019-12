Tempesta di Santa Lucia, Scilla travolta dalla furia del mare: acqua dentro le case[FOTO]

14 Dicembre 2019 14:04

La Tempesta di Santa Lucia non risparmia neanche la piccola cittadina di Scilla, dove il forte vento le abbondanti piogge hanno sferzato per oltre 12 ore

La violenta ondata di maltempo che in queste ore ha colpito buona parte dalla Calabria tirrenica sta causando danni e devastazione. La Tempesta di Santa Lucia non risparmia neanche la piccola cittadina di Scilla, dove il forte vento le abbondanti piogge hanno sferzato per oltre 12 ore. Per tutta la mattinata la cittadina in provincia di Reggio Calabria è stata flagellata da un’intesa mareggiata: il mare è arrivato dentro le case e la tempesta è ancora in atto. Nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo le immagini live. Situazione drammatica anche a Bagnara e Palmi.

