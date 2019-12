4 Dicembre 2019 12:52

Reggio Calabria: Fabio Scionti non è più il sindaco di Taurianova, 9 consiglieri comunali si sono dimessi. Cade l’amministrazione targata Pd barcollante da mesi

Fabio Scionti non è più il sindaco di Taurianova, cittadina dell’area metropolitana di Reggio Calabria. Per il primo cittadino l’atto finale questa mattina con le dimissioni di ben nove consiglieri comunale. Bisogna altresì ricordare che l’amministrazione comunale guidata dal consigliere metropolitano, e targata Partito Democratico, è in fibrillazione da mesi con pezzi della maggioranza che hanno lasciato la compagine Dem. Tra qualche giorno il Prefetto nominerà i Commissari.

