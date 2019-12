Tartaruga Caretta Caretta in difficoltà salvata nel porto di Messina [FOTO]

31 Dicembre 2019 11:58

La Guardia Costiera ha soccorso una Caretta Caretta in difficoltà all’interno del porto di Messina, l’esemplare è stato affidato al Centro Recupero Tartarughe Marine di Brancaleone

Nella giornata di ieri, 30 dicembre 2019, durante lo svolgimento delle consuete attività d’istituto, la Guardia Costiera, ha soccorso una tartaruga in difficoltà all’interno del porto di Messina.

Alle ore 14.00 circa è giunta alla Sala Operativa la segnalazione di un cittadino, in merito alla presenza di una tartaruga in difficoltà nei pressi della banchina Marconi.

E’ stato immediatamente disposto l’intervento della Motovedetta CP 734 che si è recata in zona e dopo aver individuato la tartaruga “Carette caretta” di circa 70 cm, impigliata in alcune cime, ha provveduto al recupero e al trasporto presso la banchina antistante la Capitaneria di porto dove l’esemplare ha ricevuto le prime cure.

L’esemplare, alle ore 18.30, è stato affidato al Centro Recupero Tartarughe Marine di Brancaleone (RC), che assicurerà, presso la propria struttura, le cure necessarie al recupero dell’esemplare.

Valuta questo articolo