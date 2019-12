Tari, a Messina due famiglie su tre non pagano la tassa sui rifiuti: evasi 25 milioni, in arrivo una pioggia di avvisi per i contribuenti fantasma

3 Dicembre 2019 11:53

In arrivo una pioggia di avvisi per i contribuenti fantasma a Messina

Il Comune di Messina è pronto all’invio di una pioggia di avvisi per i contribuenti fantasma che non pagano la Tari. A Messina due messinesi su tre non pagano la tassa sui rifiuti. Lo ha scoperto il sindaco De Luca a seguito dei controlli incrociati effettuati insieme a Messina Servizi. Nelle casse del Comune si registra un ammanco di circa 25 milioni di euro. Il sindaco ha quindi annunciato l’imminente invio di circa 30mila avvisi ai contribuenti fantasma,cioè a quelli non presenti nella banca dati del Comune.

