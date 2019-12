Sud: Gualtieri, ‘manovra e mezzogiorno, prende corpo piano per rilancio Italia’

10 Dicembre 2019 18:56

Roma, 10 dic. (Adnkronos) – “La manovra avanza in Parlamento mentre qui a Palazzo Chigi discutiamo con i sindacati di #investimenti per sostenibilità, innovazione, lavoro, Sud. Al Mef intanto riunione sul Piano plastica sostenibile. Prende corpo il piano per il rilancio dell’Italia GreenNewDeal”. Così in un tweet il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri.

