Stromboli, lo spettacolo del vulcano nel giorno dell’Immacolata: alta attività esplosiva dal cratere

8 Dicembre 2019 13:31

Il Vulcano Stromboli nelle ultime 24 ore “ha mostrato un’attività esplosiva da cratere di sud-ovest molto alta”

Il Vulcano Stromboli, in questa soleggiata domenica di dicembre, Festa dell’Immacolata, si fa ammirare in tutta la sua bellezza. Il Laboratorio di Geofisica Sperimentale di Firenze, Ing e Protezione, monitorano il cratere eoliano e nelle ultime 24 ore hanno rilevato che il vulcano ha mostrato “un’attività esplosiva da cratere di sud-ovest molto alta. Il tremore vulcanico mostra valori medi“.

Per gli escursionisti vige il divieto di scalare la montagna fino a quota 290 metri, mentre a mare il divieto di avvicinarsi alla Sciara del Fuoco da 2 miglia è stato riportato nuovamente a uno. I residenti dell’isola hanno richiesto di autorizzare la scalata almeno fino a quota 400 metri d’altezza. Il sindaco di Lipari Marco Giorgianni per il momento ha stabilito che il ticket di 5 euro la scalata dei crateri di Stromboli e Vulcano sarà incassato dalle guide autorizzate. Alle Eolie sono attesi centinaia di turisti.

Valuta questo articolo