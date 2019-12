Stretto di Messina, Caronte&Tourist: “biglietti a prezzo politico per i pullman dei fuori sede”

22 Dicembre 2019 11:40

I pullman dell’AST transiteranno sullo Stretto di Messina a un prezzo forfettario di venti euro, complessivi per andata e ritorno

La Caronte &Tourist contribuirà all’ iniziativa intrapresa dalla Regione Siciliana per favorire il rientro nell’ Isola di studenti e lavoratori fuori sede.

Grazie a un accordo tra le due aziende, infatti, i pullman dell’AST transiteranno sullo Stretto di Messina a un prezzo forfettario di venti euro complessivi per andata e ritorno.

“E’ un ulteriore modalità – hanno dichiarato i vertici di C&T – di declinazione del nostro modo d’intendere la responsabilità sociale d’impresa e di contribuire alla continuità territoriale per la quale sono altri a percepire contributi statali”.

