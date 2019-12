Sicilia, stabilizzazione precari nei comuni in dissesto: proroga al 2020. Calderone (FI): “Tutelati i lavoratori, nel frattempo sarà varata la legge”

3 Dicembre 2019 19:35

Sicilia, Calderone: “I precari degli Enti locali coinvolti possono dunque stare tranquilli, abbiamo ottenuto una proroga, norma già in cantiere”

Qualche mese fa è stato presentato dal Capogruppo di Forza Italia all’Ars, on. Tommaso Calderone un disegno di legge per la stabilizzazione dei precari all’interno dei comuni in dissesto, con il piano di riequilibrio approvato, delle province ed ex province. Il documento è stato sottoscritto dal M5S e dagli Autonomisti, per tramite dei deputati Giovanni Di Caro e Giovanni Di Mauro, ma comunque ha trovato la convergenza di tutti i gruppi parlamentari. Per problemi tecnici, tale norma non potrà essere varata entro l’anno.

“Grazie alle interlocuzioni dell’Assessore Bernardette Grasso con il Governo nazionale e la disponibilità di tutte le forze politiche – dichiara il Capogruppo Calderone – si è deciso che a tutela dei lavoratori, sarà disposta una proroga sino al 31 dicembre 2020 mediante un emendamento sostitutivo. Nel frattempo, il Parlamento potrà varare la legge che finalmente garantirà la stabilizzazione. I precari degli Enti locali coinvolti possono dunque stare tranquilli perché intanto, abbiamo ottenuto una proroga, grazie alla quale si potrà lavorare alla norma che, ribadisco, è già in cantiere”.

