18 Dicembre 2019 15:42

A Spadafora la cerimonia di premiazione del 6° Concorso Nazionale di Poesia e Fotografia “Fotografando…Pensieri e Sussurri dell’Anima”

Sabato scorso si è conclusa la cerimonia di premiazione del 6° Concorso Nazionale di Poesia e Fotografia “Fotografando…Pensieri e Sussurri dell’Anima” nell’aula magna del Liceo Scientifico/linguistico “Galileo Galilei” di Spadafora (ME) organizzata dal Movimento Cristiano Lavoratori di Spadafora retto dal Presidente Geom. Antonino Scibilia su un progetto dello scrittore e poeta Filippo Scolareci, che ha registrato anche quest’anno un centinaio di partecipanti provenienti da tutta Italia. Dopo i saluti da parte del prof. Luciano Sindoni per il Liceo Galilei che ospita già da cinque anni l’evento e di Antonino Scibilia per l’MCL di Spadafora che ha voluto evidenziare la grande partecipazione dei giovani del Liceo spadaforese, la Kermesse culturale si è aperta con l’esibizione canora di Rosario Scolareci. Durante l’evento si sono esibiti anche il chitarrista Mimmo Ambriano, il duo trombone e tromba Manuel D’Amico e Matteo Cangemi dell’Associazione Banda Musicale “Città di Spadafora” e dello zampognaro Natale Bongiovanni. La giuria tecnica letteraria era composta da Cetti Perrone, Lina Aricò, Maria Lizzio, Vittoria Arena, Vito Natoli e Antonino Foti, mentre la giuria tecnica fotografica da Nunzio Sulfaro, Rocco Papandrea, Gianluca Aloi e Gianmarco Amico. L’organizzazione tecnica informatica è stata curata da Giovanni Scibilia, il suono da Enzo Guido e aiuto Golfo Antonio. Addetti alle premiazioni Sergio Spinnato e Valeria Costa (servizio civile Pro Loco Spadafora). Per la sezione fotografica dedicata agli studenti del “Galilei” primo premio va a Sabrina La Macchia “Di cosa sono fatti i sogni?”; secondo premio a Giulia Portaro con “Non dipingo un ritratto”; terzo premio a Giorgio Miceli “Prospettiva”.

Per le poesie in lingua sempre dedicata al “Galilei” primo premio a Fabiana Pino con “Testamento”, secondo premio Martina Previti “Tra Stelle e Galassie”, terzo premio a Eleonora Chillemi “Abbraccio d’eterno Amore”. Per le poesie in dialetto dedicate al Galilei primo premio a Irene Paino “U trenu di L’ottu”, secondo premio Melania Calafiore “Amuri tradituri”, terzo premio a Natale Trovato “U travagghiu”. Per la sezione fotografica dedicata agli adulti a tema libero primo premio a Rocco Luvarà con “Avventura autunnale”, secondo premio Francesca Previti “Tappeto d’autunno”, terzo premio Giuseppe Tiso “Paul on the way”; per la sezione fotografica dedicata al Lavoro, primo premio a Rocco Luvarà “Il Pescatore”, secondo premio Giovanni Coccoli “Un ingegno artigianale”, terzo premio Giovanni Macrì “U Furgiaru”. Per la sezione in lingua adulti primo premio a Lorenzo Spurio “Era d’agosto”, secondo premio a Alberti Maria “I dirupi dell’anima”, terzo premio a Lotti Alberto “E’ Infinito”; Inoltre sono state consegnate dei premi speciali “alla Cultura” ad Angelo Maria de Marco e “targa di merito alla carriera artistica” a Francesco Billeci. Per la sezione poesie in dialetto primo premio a Gaetano Lia “Incantu d’amuri”; secondo premio a Angela Bono “Parramu, Parramu”, terzo premio a Giovanni Macrì “A luci i to occhi”. Presente alla manifestazione per il Movimento Cristiano Lavoratori di Messina Gaetano Lamberto. Durante la manifestazione è intervenuta anche la Sindaca di Spadafora dott.ssa Tania Venuto che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale e ha voluto sottolineare che la manifestazione, giunta alla sesta edizione, sta diventando un evento formativo e di alto spessore culturale.

Valuta questo articolo