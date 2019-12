Sorteggio ottavi Champions League: Juve e Atalanta fortunate, il Napoli pesca il Barcellona [IL RIEPILOGO]

16 Dicembre 2019 12:13

Sorteggio ottavi Champions League – A Nyon si decide il destino delle 16 squadre arrivate sin qui: Juventus, Napoli e Atalanta a rappresentare l’Italia

E’ arrivato il momento tanto atteso del sorteggio degli ottavi di finale della Champions League 2019-2020. Si entra nella fase decisiva, quella ad eliminazione diretta. Già tante le sorprese nella fase a gironi, le più importanti i terzi posti di Inter e Ajax, retrocesse in Europa League. Juventus, Napoli e Atalanta a rappresentare l’Italia. Le sedici squadre sono state divise in teste di serie (seeded) e non teste di serie (unseeded), a seconda della posizione di classifica raggiunta: da una parte le prime, dall’altra le seconde. Non si potranno incontrare squadre della stessa nazione, le rappresentanti di Russia e Ucraina e chi si è già affrontato nella fase a gironi.

Solo un’italiana sfortunata in mezzo a tre: il Napoli, che pesca il Barcellona di Messi che ha fatto fuori l’Inter. Sorridono Juventus e Atalanta, che beccano le due teste non teste di serie più alla ‘portata’: Lione e Valencia.

Ecco tutti gli accoppiamenti:

Napoli-Barcellona

Tottenham-Lipsia

Juventus-Lione

Chelsea-Bayern Monaco

Atletico Madrid-Liverpool

Atalanta-Valencia

Real Madrid-Manchester City

Borussia Dortmund-Paris Saint Germain

Valuta questo articolo