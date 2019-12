Sorteggio Europa League, anche qui italiane fortunate: l’Inter pesca il Ludogorets, per la Roma c’è il Gent [RIEPILOGO]

16 Dicembre 2019 13:21

Sorteggio sedicesimi Europa League – Inter e Roma attendono di conoscere il proprio destino nell’urna di Nyon. Tante le insidie per le due italiane

Trentadue squadre che attendono di conoscere le rispettive avversarie nei sedicesimi di Europa League. Tra loro anche le due italiane: Inter e Roma, vista l’eliminazione della Lazio. I nerazzurri sono scivolati nella seconda competizione europea per club dopo aver fallito la qualificazione in Champions League, arrivando dietro a Barcellona e Borussia Dortmund. I giallorossi hanno chiuso il loro girone al secondo posto, alle spalle del sorprendente Istanbul Basaksehir. L’Inter sarà testa di serie, la Roma partirà in seconda fascia.

Anche qui va bene alle italiane. Fortunate Inter e Roma, che pescano due squadre alla portata: per i nerazzurri c’è il Ludogorets, la Roma becca invece il Gent. Di seguito, tutti gli accoppiamenti.

Rangers-Braga

Roma-Gent

Wolfsburg-Malmoe

Shakhtar Dontesk-Benfica

Eintracht Francoforte-Salisburgo

Ludogorets-Inter

Brugge-Manchester United

Az Alkmaar-Lask Linz

Olympiacos-Arsenal

Cluj-Siviglia

Apoel-Basilea

Copenaghen-Celtic

Bayer Leverkusen-Porto

Getafe-Ajax

Sporting Lisbona-Basaksehir

Wolverhampton-Espanyol

